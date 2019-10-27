Трамп: Аль-Багдади мертв

Президент США Дональд Трамп в воскресенье официально объявил о ликвидации главаря террористической группировки ИГ Абу Бакра аль-Багдади.

"Аль-Багдади мертв", - сказал он в ходе выступления в Белом доме.

Трамп подтвердил, что террорист погиб в ходе американской спецоперации Сирии.