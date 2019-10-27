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Дальнее зарубежье 27.10.2019 19:00

Трамп благодарен России и другим странам за помощь в подготовке к ликвидации аль-Багдади

Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что благодарен РФ, Сирии, Турции, Ираку за помощь при подготовке к спецоперации по ликвидации главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади.

Кроме того, перечисляя тех, кому он благодарен, Трамп назвал и курдские военизированные формирования на севере Сирии.

"С Россией все было отлично, равно как и с Ираком", - сказал он, выступая в Белом доме. Трамп добавил, что с Турцией "не было проблем", а курды передавали разведданные, но не участвовали непосредственно в операции.

Ранее Трамп сообщил, что аль-Багдади погиб в ходе американской спецоперации в Сирии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, РОССИЯ, БЛАГОДАРНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]