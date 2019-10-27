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Дальнее зарубежье 27.10.2019 19:20

США заранее сообщили РФ об операции в Сирии, не указывая, какова ее цель - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что Вашингтон заранее предупредил Россию о спецоперации в Сирии, но не уточнял, что это будет спецоперация по ликвидации главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади.

"Мы поговорили с ними (с российской стороной - ИФ), сказали, что летим туда (в Сирию - ИФ), не пояснив, зачем", - сказал он журналистам в Белом доме.

Проблем при этом с Россией не было, заверил Трамп. "Россия отлично с нами обошлась", - сказал он.

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Тэги: США, ТРАМП, РОССИЯ, ИГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]