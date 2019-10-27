Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8874 RUR   0.0266 GBR   2.183 TRY   0.2948

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.23 0.26 Brent 61.67 0.50

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 27.10.2019 21:00

Трамп: ликвидировавшие в Сирии аль-Багдади военные пролетели над контролируемой ВС РФ территорией, проблем не было

Военные США, принимавшие участие в операции по ликвидации главаря ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади в Сирии, пролетели, в частности, над контролируемой российскими военными территорией, заявил в воскресенье американский президент Дональд Трамп.

"Мы их проинформировали, что должны будем пролететь над ними. Это вызвало у них любопытство, но при этом они очень хорошо оказали содействие", - сказал он журналистам в Вашингтоне.

Трамп подчеркнул, что при этом США предупредили российскую сторону, что результаты этой спецоперации ей придутся по душе.

Россия не знала, что задача спецоперации - уничтожить аль-Багдади, сказал президент США.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, СИРИЯ, ОПЕРАЦИЯ, РОССИЯ


Похожие новости


Боевиков ИГ в сирийских тюрьмах надежно охраняют - Эспер Трамп сообщил о хороших новостях в отношении Турции и Сирии Эрдоган грозит возобновить операцию в Сирии из-за невыполнения обещаний США Трамп выступает за то, чтобы оставить несколько сотен военнослужащих США на востоке Сирии Глава Пентагона заявил о планах перебросить военнослужащих США из Сирии на запад Ирака Ситуация на севере Сирии не является проблемой США - Трамп

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]