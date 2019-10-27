Трамп: ликвидировавшие в Сирии аль-Багдади военные пролетели над контролируемой ВС РФ территорией, проблем не было

Военные США, принимавшие участие в операции по ликвидации главаря ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади в Сирии, пролетели, в частности, над контролируемой российскими военными территорией, заявил в воскресенье американский президент Дональд Трамп.

"Мы их проинформировали, что должны будем пролететь над ними. Это вызвало у них любопытство, но при этом они очень хорошо оказали содействие", - сказал он журналистам в Вашингтоне.

Трамп подчеркнул, что при этом США предупредили российскую сторону, что результаты этой спецоперации ей придутся по душе.

Россия не знала, что задача спецоперации - уничтожить аль-Багдади, сказал президент США.