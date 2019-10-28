Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8874 RUR   0.0266 GBR   2.183 TRY   0.2948

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.23 0.26 Brent 61.67 0.50

Погода в Баку

  ночь день

Бизнес и законодательство 28.10.2019 00:35

Джаббаров предложил взаимную дружбу предпринимателям в Азербайджане

Новый министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров рассказал об основных приоритетах в своей деятельности.

«Наши цели ясны: ускорение экономического роста, особенно в ненефтяном секторе, улучшение условий для деятельности малого и среднего бизнеса, обеспечение свободной конкуренции. В ближайшие недели мы подготовим программу, как достичь этих целей», - сказал Джаббаров в воскресенье в интервью гостелеканалу AzTV.

По его словам, для достижения этих задач в настоящее время имеются благоприятные условия. «Это касается текущих макроэкономических показателей, у нас низкий уровень внешнего долга, есть успехи в борьбе с теневой экономикой и в целом, обеления экономики. В финансовом секторе также имеются позитивные тенденции», - отметил он.

При этом министр подчеркнул сохранение в экономике определенных недостатков, на которые указал президент Азербайджана. «Поэтому нам надо добиваться повышения экономической активности, стимулировать создание новых предприятий и рабочих мест», - добавил он.

Джаббаров отметил, что исходя из этих целей, налоговая политика будет направлена на расширение экономических возможностей, развитие конкуренции. «Это, в свою очередь, приведет к росту экономики, расширению налоговой базы, увеличению налоговых поступлений», - подчеркнул он.

Министр добавил, что перед Минэкономики также стоит задача улучшения работы антимонопольного органа, усовершенствования законодательства в этом направлении.

Джаббаров также предложил дружбу предпринимателям. «Дружба должна быть обоюдной. Наш долг - в случае возникновения проблем у предпринимателей выслушать их, решить эти проблемы. Бизнес со своей стороны должен обеспечить прозрачную деятельность, расширение деятельности, уплату налогов. И ничего больше», - сказал министр экономики.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЭКОНОМИКА, МИНИСТР, ПРИОРИТЕТЫ


Похожие новости


Никто не знает, каковы будут потери Великобритании в случае "жесткого" Brexit - глава Минфина Инвестиции в создание 9 фабрик в Мингячевирском промпарке оцениваются в $153 млн - Минэкономики

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]