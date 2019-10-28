Экс-премьер Киргизии Исаков, обвиняемый в коррупции при модернизации бишкекской ТЭЦ, принудительно доставлен в суд - адвокат

Бывшего премьер-министра Киргизии Сапара Исакова, обвиняемого в коррупции при модернизации бишкекской ТЭЦ, принудительно доставили в суд, сообщил в понедельник "Интерфаксу" его адвокат Замир Жоошев.
"Сапар Исаков недоволен решением судьи начать допрос обвиняемых, не допросив экспертов, которые выносили заключение о нанесенном ущербе в $111 млн. Он отказался выходить из камеры СИЗО", - сказал Жоошев.
По словам адвоката, в минувший четверг судья вынесла решение о принудительном приводе на заседание Исакова и двоих свидетелей, но доставили только экс-премьера республики.
"Сегодня во исполнение постановления суда о принудительном приводе путем применения силы Сапара Исакова доставили. Эту задачу выполнили сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ), несмотря на то, что по законодательству принудительный привод реализуется судебными приставами, а они не имеют доступа в камеры СИЗО", - отметил адвокат.
Он добавил, что обвиняемые в знак протеста не будут участвовать в процессе и не выйдут из помещения конвоя.
"После дачи показаний свидетелей, обвиняемые готовы дать показания. Насильно вывести их из камеры непосредственно в суде нельзя", - сказал Жоошев.
Исаков является фигурантом дела о коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека. Дело было возбуждено в январе 2018 года и касается китайского кредита в размере $386 млн, направленного на модернизацию теплоэлектроцентрали киргизской столицы.
Кроме Исакова по подозрению в коррупции в рамках дела были задержаны экс-премьер Киргизии Жанторо Сатыбалдиев, а также бывший министр энергетики Осмонбек Артыкбаев, другие бывшие высокопоставленные чиновники. Их обвиняют в нанесении ущерба государству в размере $111 млн при заключении контракта с китайской компанией.
15 августа военная прокуратура Киргизии предъявила обвинение в коррупции при модернизации столичной электроцентрали также бывшему президенту страны Алмазбеку Атамбаеву, который был арестован 8 августа.
Исаков входил в близкое окружение Атамбаева.
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