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Бизнес и законодательство 28.10.2019 10:25

Миссия из Санкт-Петербурга обсудит в Азербайджане вопрос увеличения закупок винодельческой и плодоовощной продукции

Культурно-деловая миссия Санкт-Петербурга посетит Азербайджан 29-30 октября 2019 года, сообщает Администрация Санкт-Петербурга.

«Большая часть делегации будет представлять деловую сферу, в частности, промышленность, строительство, здравоохранение и агропромышленный комплекс. Делегацию возглавитчлен правительства Санкт-Петербурга– председатель Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге Олег Капитанов», - говорится в сообщении.

Согласно информации, целью петербургской миссии является расширение сотрудничества в области торговли, ввиду успешных продаж азербайджанской продукции в магазинах Санкт-Петербурга.

«Одна из главных тем, которые предстоит обсудить в ходе культурно-деловой миссии, – возможность расширения поставок продукции из Азербайджана на рынок Санкт-Петербурга, в частности, винодельческой и плодоовощной», - сказал член Правительства Санкт-Петербург– председатель Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгений Григорьев, слова которого приводятся в сообщении.

Согласно информации, в рамках культурно-деловой миссии запланированы встречи петербургской делегации с главой исполнительной власти Баку Эльдаром Азизовым, заместителем министра экономики Азербайджана Сахибом Мамедовым, послом России в Азербайджане Михаилом Бочарниковым и торговым представителем РФ в Азербайджане Эльдаром Тлябичевым.

Согласно программе миссии, пройдет презентация инвестиционного и промышленного потенциала Санкт-Петербурга и Азербайджана, переговоры с участием представителей исполнительных органов государственной власти и руководителей различных предприятий и организаций Санкт-Петербурга и Азербайджана, также будет проведена биржа деловых контактов.

Х.Насирзаде

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Тэги: САНКТ/ПЕТЕРБУРГ, МИССИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]