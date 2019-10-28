Миссия из Санкт-Петербурга обсудит в Азербайджане вопрос увеличения закупок винодельческой и плодоовощной продукции

Культурно-деловая миссия Санкт-Петербурга посетит Азербайджан 29-30 октября 2019 года, сообщает Администрация Санкт-Петербурга.

«Большая часть делегации будет представлять деловую сферу, в частности, промышленность, строительство, здравоохранение и агропромышленный комплекс. Делегацию возглавитчлен правительства Санкт-Петербурга– председатель Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге Олег Капитанов», - говорится в сообщении.

Согласно информации, целью петербургской миссии является расширение сотрудничества в области торговли, ввиду успешных продаж азербайджанской продукции в магазинах Санкт-Петербурга.

«Одна из главных тем, которые предстоит обсудить в ходе культурно-деловой миссии, – возможность расширения поставок продукции из Азербайджана на рынок Санкт-Петербурга, в частности, винодельческой и плодоовощной», - сказал член Правительства Санкт-Петербург– председатель Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгений Григорьев, слова которого приводятся в сообщении.

Согласно информации, в рамках культурно-деловой миссии запланированы встречи петербургской делегации с главой исполнительной власти Баку Эльдаром Азизовым, заместителем министра экономики Азербайджана Сахибом Мамедовым, послом России в Азербайджане Михаилом Бочарниковым и торговым представителем РФ в Азербайджане Эльдаром Тлябичевым.

Согласно программе миссии, пройдет презентация инвестиционного и промышленного потенциала Санкт-Петербурга и Азербайджана, переговоры с участием представителей исполнительных органов государственной власти и руководителей различных предприятий и организаций Санкт-Петербурга и Азербайджана, также будет проведена биржа деловых контактов.

Х.Насирзаде