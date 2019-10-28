Представители ООН и ОБСЕ прибудут в Москву на конференцию ОДКБ по борьбе с терроризмом

Международная конференция Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "О роли и характере взаимодействия международных и региональных организаций в борьбе с международным терроризмом" пройдет в среду в Москве, сообщили в пресс-службе организации.
"30 октября в Москве состоится Международная конференция "О роли и характере взаимодействия международных и региональных организаций в борьбе с международным терроризмом", организованная секретариатом ОДКБ", - сообщили в пресс-службе.
В конференции примут участие представители руководства Контртеррористического управления ООН и других профильных структурных подразделений ООН, ОБСЕ, отметили там.
Кроме того, в Москву ожидается прибытие представителей Международного Комитета Красного Креста, Международной организации по миграции, Интерпола, Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, исполкома СНГ, Антитеррористического центра СНГ, секретариата и региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Также в Конференции примут участие представители секретариата парламентской ассамблеи ОДКБ.
"Важным направлением работы форума станет обсуждение вопросов реализации глобальной контртеррористической стратегии ООН, налаживание международного сотрудничества в системе обеспечения глобальной безопасности, совершенствования механизмов противодействия вызовам международного терроризма и связанного с этим экстремизма", - сообщили в пресс-службе.
Министры обороны Азербайджана и США обсудили перспективы военного сотрудничества
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе привлек 150 млн манатов при предложении 678,3 млн манатов
Пассажироперевозки в Азербайджане посредством метро за 9 месяцев увеличились на 3,3%
Газпром посчитает экономику расширения Оренбургского ГПЗ под газ Карачаганака
Власти Азербайджана предлагают на 2020г увеличить прожиточный минимум на 5,6%
ГАТ отбирает консультанта для развития оздоровительного туризма
Первая группа японских туристов приедет на Курилы 30 октября - Ростуризм
Алиев посещает Габалинский район Азербайджана
ИВ Агдашского района привлекла «R and X» к ремонту асфальтобетонного покрытия дорог
Президент Алиев выделил 2,3 млн манатов на замену крыш многоквартирных зданий на юге Азербайджана
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Кредит «Инвестиционный» банка ВТБ (Азербайджан): новые возможности для бизнеса
Программа “Azerbaijan Digital HUB” была представлена на “Eurasia Innovation Day”
В Азербайджане в конце ноября пройдет международный форум в области электронной торговли
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго