Представители ООН и ОБСЕ прибудут в Москву на конференцию ОДКБ по борьбе с терроризмом

Международная конференция Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "О роли и характере взаимодействия международных и региональных организаций в борьбе с международным терроризмом" пройдет в среду в Москве, сообщили в пресс-службе организации.

"30 октября в Москве состоится Международная конференция "О роли и характере взаимодействия международных и региональных организаций в борьбе с международным терроризмом", организованная секретариатом ОДКБ", - сообщили в пресс-службе.

В конференции примут участие представители руководства Контртеррористического управления ООН и других профильных структурных подразделений ООН, ОБСЕ, отметили там.

Кроме того, в Москву ожидается прибытие представителей Международного Комитета Красного Креста, Международной организации по миграции, Интерпола, Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, исполкома СНГ, Антитеррористического центра СНГ, секретариата и региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Также в Конференции примут участие представители секретариата парламентской ассамблеи ОДКБ.

"Важным направлением работы форума станет обсуждение вопросов реализации глобальной контртеррористической стратегии ООН, налаживание международного сотрудничества в системе обеспечения глобальной безопасности, совершенствования механизмов противодействия вызовам международного терроризма и связанного с этим экстремизма", - сообщили в пресс-службе.