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Инфраструктура и тендеры 28.10.2019 10:48

Минфин направит около 340 тыс. манатов на продление лицензий программного обеспечения

Министерство финансов Азербайджана направит около 340 тыс. манатов на продление срока действий лицензий для ряда программ обеспечений, создание новой информационной базы и программы безопасности.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az с ООО «AtaTexnologiya» для выполнения данных работ подписано два контракта на общую сумму 337,678 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: МИНФИН, КОНТРАКТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]