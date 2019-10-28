Минфин направит около 340 тыс. манатов на продление лицензий программного обеспечения

Министерство финансов Азербайджана направит около 340 тыс. манатов на продление срока действий лицензий для ряда программ обеспечений, создание новой информационной базы и программы безопасности.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az с ООО «AtaTexnologiya» для выполнения данных работ подписано два контракта на общую сумму 337,678 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков