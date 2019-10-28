Пентагон отдал Microsoft контракт объемом $10 млрд, обойдя Amazon

Microsoft Corp. получила 10-летний контракт объемом $10 млрд на создание облачной инфраструктуры хранения данных для министерства обороны США, главным претендентом на который считалась Amazon.com.
Проект JEDI (Joint Enterprise Defense Infrastructure) предусматривает модернизацию технологической инфраструктуры Пентагона за счет перемещения его IT-систем с физических серверов в "облако". Эксперты называли Amazon фаворитом в битве за получение этого контракта, поскольку облачная платформа компании - Amazon Web Services (AWS) - уже используется ЦРУ и еще более 5 тыс. государственных агентств в США, пишет MarketWatch.
Amazon также известна большим практическим опытом в сфере оптимизации переноса данных, построения автоматических систем комплаенса и платформ совместного использования данных. Кроме того, эксперты отмечают, что лишь Amazon в данный момент способна обеспечить безопасность шифрования данных, соответствующую жестким стандартам правительства США.
Тем не менее, Пентагон сообщил в пятницу, что отдал предпочтение Microsoft и ее облачному сервису Azure.
Другими претендентами на реализацию JEDI были Oracle Corp. и IBM Corp., причем обе компании высказывали недовольство процессом выбора подрядчика, а Oracle даже подала иск в суд, заявив, что Amazon имеет несправедливое преимущество за счет своих связей в Пентагоне.
Летом этого года в ситуацию вмешался президент США Дональд Трамп, который заявил, что может проверить процесс выбора подрядчика для реализации JEDI министерством обороны, поскольку "крупные компании жалуются на этот процесс".
Трамп регулярно конфликтует с основателем и CEO Amazon Джефом Безосом, и его вмешательство многие эксперты посчитали политически мотивированным, пишет Financial Times.
Газета The Washington Post, принадлежащая Безосу и регулярно критикующая Трампа, на прошлой неделе написала со ссылкой на бывшего сотрудника Пентагона, что президент хотел осадить главу Amazon, закрыв для компании возможность участия в JEDI.
Сенатор-демократ от Вирджинии Марк Уорнер, комментируя решение Пентагона в Твиттере, заявил об использовании Трампом "президентских полномочий для наказания его критиков", назвав это "злоупотреблением властью".
Представитель AWS сообщил MarketWatch, что в компании удивлены решением Пентагона. "AWS является явным лидером в сфере облачных технологий, и детальная оценка сопоставимых предложений очевидно вела к другому заключению", - сказал он.
Акции Microsoft подорожали на 3% на дополнительных торгах в пятницу после объявления о контракте с Пентагоном, бумаги Amazon опустились в цене на 0,8%.
Согласно оценкам Gartner, объем глобального рынка облачных сервисов в 2019 году увеличится до $221,6 млрд и достигнет $344,9 млрд к 2022 году. AWS является лидером (с 48%-ной долей) в самом быстро растущем сегменте этого рынка - IaaS (Infrastructure as a Service, инфраструктура как услуга), объем которого, как ожидается, достигнет $74,1 млрд к 2022 году.
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