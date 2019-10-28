Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.884 RUR   0.0266 GBR   2.1787 TRY   0.2947

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.66 0.43 Brent 62.02 0.35

Погода в Баку

  ночь день

28.10.2019 10:53

ИВ Агдашского района привлекла «R and X» к ремонту асфальтобетонного покрытия дорог

Исполнительная власть Агдашского района привлекла подрядчика для ремонта асфальтобетонного покрытия дорог в городе.

Согласно информациисайта www.tender.gov.az, ИВ Агдашского района заключила контракт с компанией «R and X».

Сумма контракта - 382,199 тыс. манатов.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АГДАШ, ДОРОГИ, ТЕНДЕР

Политика

Экономика

Общество

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]