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СНГ 28.10.2019 11:45

Суд в Забайкалье на два месяца арестовал военнослужащего, расстрелявшего восьмерых сослуживцев

Военный суд в Чите по ходатайству следствия арестовал на два месяца Рамиля Шамсутдинова, который вечером 25 октября расстрелял восьмерых сослуживцев в военной части поселка Горный, сообщила агентству "Интерфакс - Дальний Восток" помощник судьи Анна Бегишева.

"В отношении Шамсутдинова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренном ч.2 ст. 105 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца - до 27 декабря", - сказала Бегишева.

Как сообщалось, рядовой Рамиль Шамсутдинов 24 октября расстрелял военнослужащих части 54160, два офицера и шесть солдат погибли, еще двое находятся в тяжелом состоянии. Стрелок задержан, возбуждено дело по ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).

Согласно открытым данным, войсковая часть подчиняется 12-му Главному управлению Минобороны РФ, которое отвечает за ядерно-техническое обеспечение. По информации сайта ЗАТО Горный, поселок был создан "для решения стратегических задач в интересах обороны государства". Большинство местного населения работает в частях Минобороны.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ЗАБАЙКАЛЬЕ, ВОЕННЫЙ, СУД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]