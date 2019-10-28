Суд в Забайкалье на два месяца арестовал военнослужащего, расстрелявшего восьмерых сослуживцев

Военный суд в Чите по ходатайству следствия арестовал на два месяца Рамиля Шамсутдинова, который вечером 25 октября расстрелял восьмерых сослуживцев в военной части поселка Горный, сообщила агентству "Интерфакс - Дальний Восток" помощник судьи Анна Бегишева.

"В отношении Шамсутдинова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренном ч.2 ст. 105 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца - до 27 декабря", - сказала Бегишева.

Как сообщалось, рядовой Рамиль Шамсутдинов 24 октября расстрелял военнослужащих части 54160, два офицера и шесть солдат погибли, еще двое находятся в тяжелом состоянии. Стрелок задержан, возбуждено дело по ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).

Согласно открытым данным, войсковая часть подчиняется 12-му Главному управлению Минобороны РФ, которое отвечает за ядерно-техническое обеспечение. По информации сайта ЗАТО Горный, поселок был создан "для решения стратегических задач в интересах обороны государства". Большинство местного населения работает в частях Минобороны.