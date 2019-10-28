Бакинская фондовая биржа упрощает репо-операции

Правление Бакинской фондовой биржи (БФБ) расширило перечень корпоративных ценных бумаг, являющихся предметом репо-операций, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в БФБ.

«Решением правления БФБ, все корпоративные ценные бумаги, включенные в листинг в основном и стандартном сегментах рынка, могут стать предметами репо-операций. Кроме того, в список ценных бумаг, являющимися предметом репо-операций также включены другие инвестиционные ценные бумаги, которые обладают рейтингом выше «B-» и обеспеченные ликвидностью со стороны маркетмейкера», - отметили в БФБ.

Ранее предметом репо-операций являлись ноты Центрального банка Азербайджана, облигации министерства финансов, Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда, а также процентные, необеспеченные облигации ОАО «Unibank», ООО «Bakcell» и Государственного нефтяного фонда (ГНФАР).

Кроме этого, решение подразумевает исключение требования, ограничивающего сроки заключения репо-договоров. Ранее репо-договора должны были заключаться минимум за пять дней до начала выплат или обратной продажи по ценным бумагам.

«Это позволит заключать РЕПО-операции на более длительные сроки и обеспечит дополнительное финансирование», отметили в БФБ.

Помимо того, включено требование замораживания ценных бумаг репо-операций за счет продавца, а не за счет покупателя. За счет этого передача прав покупателю, в случае если продавец не выполнит обязательств завершения срока РЕПО, будет проходить в более короткие сроки.

Также снижены суммы по крупным сделкам для оптимизации целевых сделок купли-продажи с уже известными сторонами по заранее согласованным ценам и условиям. Суммы по операциям с облигациями, имеющими маркетмейкера, снижены с 10 млн манатов до 1 млн манатов, а по прочим облигациям – с 5 млн манатов до 500 тыс. манатов.

А.Мамедов