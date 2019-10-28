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Транспорт и связь 28.10.2019 11:33

Пассажироперевозки в Азербайджане посредством метро за 9 месяцев увеличились на 3,3%

Объем пассажироперевозок всеми видами транспортных средств в Азербайджане в январе-сентябре 2019 года составил 1 млрд 487,369 млн человек, что на 2,1% больше показателя аналогичного периода 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

В отчетном периоде по железной дороге перевезено 2 млн 549,7 тыс. человек (рост на 27,2%), морским транспортом – 15,8 тыс. человек (рост на 30,6%), воздушным транспортом – 2 млн 102,8 тыс. человек (рост на 10%), метро – 169 млн 740,7 тыс. человек (рост на 0,6%).

Кроме этого, автомобильным транспортом в январе-сентябре текущего года перевезено 1 млрд 312 млн 960,3 тыс. пассажиров (рост на 2,2%). При этом автобусами в указанный период перевезено 1 млрд 260 млн 748,5 тыс. пассажиров (рост на 2,2%), такси – 52,211 млн человек (рост на 3,3%).

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗКИ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]