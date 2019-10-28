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28.10.2019 11:48

Алиев посещает Габалинский район Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник посещает Габалинский район на северо-западе республики, сообщает сайт главы государства.

Президент проинформирован о проделанных в последнее время в районе работах, реализованных проектах.

«Президенту доложили, что социально-экономические показатели значительно улучшились. Построено большое количество объектов социальной инфраструктуры, созданы производственные предприятия», - отмечается в сообщении.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЛИЕВ, РЕГИОНЫ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]