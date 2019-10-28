Алиев посещает Габалинский район Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник посещает Габалинский район на северо-западе республики, сообщает сайт главы государства.

Президент проинформирован о проделанных в последнее время в районе работах, реализованных проектах.

«Президенту доложили, что социально-экономические показатели значительно улучшились. Построено большое количество объектов социальной инфраструктуры, созданы производственные предприятия», - отмечается в сообщении.

Ф.Исазаде