Алиев посещает Габалинский район Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник посещает Габалинский район на северо-западе республики, сообщает сайт главы государства.
Президент проинформирован о проделанных в последнее время в районе работах, реализованных проектах.
«Президенту доложили, что социально-экономические показатели значительно улучшились. Построено большое количество объектов социальной инфраструктуры, созданы производственные предприятия», - отмечается в сообщении.
Ф.Исазаде
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