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Социум 28.10.2019 11:51

Власти Азербайджана предлагают на 2020г увеличить прожиточный минимум на 5,6%

Правительство Азербайджана предлагает на 2020 год установить прожиточный минимум на уровне 190 манат, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

На 2019 год прожиточный минимум был утвержден в размере 180 манат. Таким образом, прожиточный минимум на 2020г увеличится по сравнению с 2018 годом на 5,6%.

В том числе, для трудоспособных граждан размер прожиточного минимума предлагается на 2020 год установить на уровне 201 манат, пенсионеров - 157 манат, детей - 170 манат.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: МИНИМУМ, ПРОЖИТОЧНЫЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]