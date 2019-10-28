Власти Азербайджана предлагают на 2020г увеличить прожиточный минимум на 5,6%

Правительство Азербайджана предлагает на 2020 год установить прожиточный минимум на уровне 190 манат, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

На 2019 год прожиточный минимум был утвержден в размере 180 манат. Таким образом, прожиточный минимум на 2020г увеличится по сравнению с 2018 годом на 5,6%.

В том числе, для трудоспособных граждан размер прожиточного минимума предлагается на 2020 год установить на уровне 201 манат, пенсионеров - 157 манат, детей - 170 манат.

А.Мамедов