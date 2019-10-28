В Дели наблюдается загрязнение воздуха после фейерверков на празднике Дивали

В столице Индии зафиксировали в воздухе высокий уровень токсичных частиц в воздухе после праздничных фейерверков по случаю индуистского праздника Дивали, сообщило в понедельник издание The Hindu.
По данным правительственной системы мониторинга, качество воздуха в городе в понедельник оценивается, как "очень плохое". Одна из причин - фейерверки, которые десятки тысяч человек запускали ночью и утром.
Помимо этого, город страдал и от давних своих проблем - выхлопных газов автомобилей и вредных выбросов в атмосферу с заводов.
В итоге сообщается, что из-за совокупности этих факторов количество наиболее вредных загрязняющих микрочастиц более чем в 20 раз в Дели теперь превышает международные уровни безопасности.
Опасаясь ухудшения ситуации с экологией, Верховный суд Индии ранее запретил запуск фейерверков во время фестиваля, однако многие жители проигнорировали это постановление.
Эксперты отмечают, что "токсичный коктейль" в воздухе в Дели и других индийских городах приводит к преждевременной смерти более одного миллиона человек в год.
В последние годы правительство приняло ряд мер по борьбе с загрязнением, остановив работу тепловых электростанций и запретив строительство в сезон загрязнения.
В ноябре будет обнародована заявка на ограничение движения транспорта в Дели. Части водителей будет разрешено ездить на личном транспорте только по четным дням, а другим - по нечетным.
Дивали в этом году отмечают 25-29 октября.
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