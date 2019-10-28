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Дальнее зарубежье 28.10.2019 16:05

В Дели наблюдается загрязнение воздуха после фейерверков на празднике Дивали

В столице Индии зафиксировали в воздухе высокий уровень токсичных частиц в воздухе после праздничных фейерверков по случаю индуистского праздника Дивали, сообщило в понедельник издание The Hindu.

По данным правительственной системы мониторинга, качество воздуха в городе в понедельник оценивается, как "очень плохое". Одна из причин - фейерверки, которые десятки тысяч человек запускали ночью и утром.

Помимо этого, город страдал и от давних своих проблем - выхлопных газов автомобилей и вредных выбросов в атмосферу с заводов.

В итоге сообщается, что из-за совокупности этих факторов количество наиболее вредных загрязняющих микрочастиц более чем в 20 раз в Дели теперь превышает международные уровни безопасности.

Опасаясь ухудшения ситуации с экологией, Верховный суд Индии ранее запретил запуск фейерверков во время фестиваля, однако многие жители проигнорировали это постановление.

Эксперты отмечают, что "токсичный коктейль" в воздухе в Дели и других индийских городах приводит к преждевременной смерти более одного миллиона человек в год.

В последние годы правительство приняло ряд мер по борьбе с загрязнением, остановив работу тепловых электростанций и запретив строительство в сезон загрязнения.

В ноябре будет обнародована заявка на ограничение движения транспорта в Дели. Части водителей будет разрешено ездить на личном транспорте только по четным дням, а другим - по нечетным.

Дивали в этом году отмечают 25-29 октября.

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Тэги: ИНДИЯ, ПРАЗДНИК, ЭКОЛОГИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]