Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.884 RUR   0.0266 GBR   2.1787 TRY   0.2947

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.66 0.43 Brent 62.02 0.35

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 28.10.2019 17:02

Белоруссия в обороне ориентируется на нанесение неприемлемого ущерба противнику - Лукашенко

Белоруссия будет ориентироваться на нанесение неприемлемого ущерба противнику, если с ней соберутся воевать, но при этом не планирует новых масштабных закупок вооружения, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Все должны понимать: если они с нами соберутся воевать, то мы будем ориентироваться на то, что можем нанести этим противникам неприемлемый ущерб. Я не хочу конкретизировать, чтобы мои кости потом не перемывали разные блогеры и сутенеры. Мы как военные люди понимаем, что такое неприемлемый ущерб. Для этого у нас тоже есть оружие. Это надо понимать", - заявил Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

Так президент прокомментировал размещение американских танков в Литве недалеко у белорусской границы.

При этом глава государства отметил, что не хочет, чтобы все подумали, что Белоруссия сейчас станет закупать какие-то новые масштабные вооружения и на это будут выделены большие средства. "Мы конечно, на это денег жалеть не будем. Найдем эти деньги. Но мы не Россия, которая имеет углеводороды, не Америка, которая печатает доллары. У нас столько денег нет, поэтому наш главный принцип в обороне страны - неприемлемый урон для противника. Вот из этого надо исходить", - заявил он.

Кроме того, Лукашенко отметил, что литовский полигон Пабраде, где размещается американский контингент, находится буквально в нескольких километрах от Белорусской атомной станции. "Поэтому надо быть здесь поаккуратнее. Не дай бог, второй Чернобыль. Европа его не переживет. Поэтому надо быть поаккуратнее", - сказал он.

Президент отметил, что в Белоруссии хорошо защитили атомную станцию с воздуха. "Мы там создали целый противовоздушный полк с новейшим вооружением - "Тор-М2" - недавно закупили и перебросили туда. Наши военные владеют этим оружием в совершенстве", - подчеркнул глава государства.

При этом он заявил, что надо подумать и о более серьезной наземной защите АЭС. Лукашенко также выразил уверенность, что в Литве понимают, что если вдруг случится нештатная ситуация на атомной станции, то мало не покажется по обе стороны границы. "Вот это надо иметь в виду", - сказал он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ОБОРОНА, УЩЕРБ


Похожие новости


Белоруссия ответит на размещение американских танков в Литве без бряцания оружием - Лукашенко Лукашенко по-русски назвал белорусский родным языком Лукашенко заявляет о дуге нестабильности вокруг Белоруссии Лукашенко заявил о создании в Белоруссии устойчивой модели управления Лукашенко опасается последствий, если "молодой и неопытный" Зеленский потеряет власть на Украине Лукашенко в поздравлении Путину подчеркнул его влияние на международной арене

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]