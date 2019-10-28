Белоруссия в обороне ориентируется на нанесение неприемлемого ущерба противнику - Лукашенко

Белоруссия будет ориентироваться на нанесение неприемлемого ущерба противнику, если с ней соберутся воевать, но при этом не планирует новых масштабных закупок вооружения, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Все должны понимать: если они с нами соберутся воевать, то мы будем ориентироваться на то, что можем нанести этим противникам неприемлемый ущерб. Я не хочу конкретизировать, чтобы мои кости потом не перемывали разные блогеры и сутенеры. Мы как военные люди понимаем, что такое неприемлемый ущерб. Для этого у нас тоже есть оружие. Это надо понимать", - заявил Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

Так президент прокомментировал размещение американских танков в Литве недалеко у белорусской границы.

При этом глава государства отметил, что не хочет, чтобы все подумали, что Белоруссия сейчас станет закупать какие-то новые масштабные вооружения и на это будут выделены большие средства. "Мы конечно, на это денег жалеть не будем. Найдем эти деньги. Но мы не Россия, которая имеет углеводороды, не Америка, которая печатает доллары. У нас столько денег нет, поэтому наш главный принцип в обороне страны - неприемлемый урон для противника. Вот из этого надо исходить", - заявил он.

Кроме того, Лукашенко отметил, что литовский полигон Пабраде, где размещается американский контингент, находится буквально в нескольких километрах от Белорусской атомной станции. "Поэтому надо быть здесь поаккуратнее. Не дай бог, второй Чернобыль. Европа его не переживет. Поэтому надо быть поаккуратнее", - сказал он.

Президент отметил, что в Белоруссии хорошо защитили атомную станцию с воздуха. "Мы там создали целый противовоздушный полк с новейшим вооружением - "Тор-М2" - недавно закупили и перебросили туда. Наши военные владеют этим оружием в совершенстве", - подчеркнул глава государства.

При этом он заявил, что надо подумать и о более серьезной наземной защите АЭС. Лукашенко также выразил уверенность, что в Литве понимают, что если вдруг случится нештатная ситуация на атомной станции, то мало не покажется по обе стороны границы. "Вот это надо иметь в виду", - сказал он.