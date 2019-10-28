Лавров считает печальным обстоятельством возможный выход США из договора по открытому небу

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал печальной ситуацию, если США выйдут из договора по открытому небу.

"Я читал то, что вы читали. Это будет печально", - сказал Лавров журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении вывести свою страну из договора по открытому небу, сообщила 27 октября The Wall Street Journal со ссылкой на двух неназванных официальных лиц.

Однако при этом один из собеседников издания заверил, что окончательное решение еще не принято, и "дискуссии продолжаются".

При этом партнеры США, включая Украину, стремятся убедить Вашингтон в том, что выходить из договора не следует, а все споры по поводу его выполнения с Россией нужно решать путем переговоров, подчеркивает газета.

"Критики соглашения в администрации США утверждают, что РФ мешала американским мониторинговым полетам и при этом использовала свои полеты, чтобы собирать разведданные о США", - говорится в статье.

Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В настоящее время его участниками являются 34 государства. Страны-участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

В рамках договора с конца февраля 2019 года американские военные самолеты начали регулярно проводить наблюдательные полеты над территорией России. Они стали первыми с ноября 2017 года.

С конца марта самолеты ВКС РФ также начали выполнять инспекционные полеты над территорией США.

В феврале пресс-секретарь Пентагона Джейми Дэвис отметил, что длительный перерыв между полетами в рамках договора объясняется напряженностью, которая возникла в американо-российских отношениях.