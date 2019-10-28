Цены на нефть слабо снижаются после скачка на прошлой неделе, Brent у $61,8 за баррель

Нефть эталонных марок умеренно дешевеет в ходе торгов в понедельник после роста по итогам прошлой недели, ставшего максимальным более чем за месяц.
Декабрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:57 подешевели на $0,18 (0,29%) - до $61,84 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на декабрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличилась на $0,21 (0,37%), до $56,45 за баррель.
На прошлой неделе нефть марки Brent подорожала на 4,4%, WTI - на 5,2% после того, как торговый представитель США Роберт Лайтхайзер сообщил о прогрессе на торговых переговорах с Китаем. По его словам, стороны приблизились к тому, чтобы доработать некоторые пункты первой фазы торгового соглашения.
"Если прогресс продолжится, и первая фаза соглашения будет подписана, это может еще сильнее повысить оптимизм рынка", - говорится в отчете аналитиков ING Groep.
Кроме того, обнародованный на прошлой неделе отчет Минэнерго США указал на первое за шесть недель падение запасов нефти в стране.
Тем временем нефтесервисная компания Baker Hughes в пятницу сообщила, что число действующих нефтедобывающих установок в США за прошлую неделю сократилось на 17 единиц - до 696 установок. Снижение отмечено после двух недель роста показателя.
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