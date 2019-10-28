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Регион 28.10.2019 16:20

США координировали с Турцией действия при ликвидации аль-Багдади - Чавушоглу

США предупредили Турцию об операции по ликвидации главаря террористической группировки ИГ Абу Бакра аль-Багдади и координировали с Анкарой свои действия, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

"США предупредили Турцию об операции по уничтожению главаря ИГ Аль Багдади", - приводит агентство "Анадолу" слова министра.

По словам Чавушоглу, "стороны координировали действия по операции в Идлибе".

Кроме того, глава МИД Турции сообщил, что Анкара, как и прежде, намерена бороться с террористами ИГ.

"Приостановка операции "Источник мира" не означает отказа от шагов по уничтожению террористов, оставшихся на северо-востоке Сирии", - сказал министр.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье объявил о ликвидации аль-Багдади во время американской спецоперации в Сирии. В Пентагоне заявили, что Вашингтон следит за тем, кто возглавит эту террористическую группировку после смерти аль-Багдади, и направит усилия на уничтожение и этих боевиков.

Американский лидер также заявил, что благодарен РФ, Сирии, Турции, Ираку за помощь при подготовке к спецоперации по ликвидации главаря ИГ.

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Тэги: ТУРЦИЯ, МИД, ТЕРРОРИСТ, ОПЕРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]