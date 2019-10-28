Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.884 RUR   0.0266 GBR   2.1787 TRY   0.2947

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.66 0.43 Brent 62.02 0.35

Погода в Баку

  ночь день

Бизнес и законодательство 28.10.2019 16:54

Правительство Азербайджана предлагает вернуть лиц, занимающихся жилищным строительством, к уплате НДС

Налоговые органы Азербайджана предлагают вернуть лиц, занимающихся жилищным строительством, к уплате НДС и налога на прибыль (для юрлиц – ИФ) или подоходного налога (для физлиц - ИФ).

Это предусмотрено поправками в Налоговый кодекс, направленными для рассмотрения в Милли меджлис (парламент) Азербайджана.

Согласно предложенным поправкам, которыми располагает агентство «Интерфакс-Азербайджан» лица, занимающиеся жилищным строительством, будут лишены прав платить только упрощенный налог, и будут выплачивать НДС и налог на прибыль, если это юрлицо, либо НДС и подоходный налога, если это физлицо.

Ранее лицам, занимающимся жилищным строительством, было дано право платить только упрощенный налог и при этом быть освобожденными от уплаты НДС, подоходного налога, налогов на прибыль и имущество.

В случае, если, эти лица не пользовались правом быть плательщиками упрощенного налога (вне зависимости от площади строящихся зданий), они принимались на учет в качестве плательщиков НДС, а по итогам года выплачивали налог на прибыль.

Текущая система налогообложения жилищного строительства применяется с 1 января 2016 года.

«По мнению налоговых органов, возвращение к системе, которая применялась до 1 января 2016 года, позволит расширить налогооблагаемую базу», - отметили в правительстве.

В случае принятия поправок они вступят в силу с 1 января 2020 года.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЖИЛСТРОЙ, НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]