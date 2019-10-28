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Регион 28.10.2019 19:42

Путин проинформировал Меркель об итогах переговоров с Эрдоганом - Кремль

Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель, сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

"Путин информировал об итогах прошедших 22 октября 2019 года в Сочи переговоров с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом с акцентом на то, что достигнутые договоренности учитывают интересы всех сторон и способствуют восстановлению суверенитета и территориальной целостности Сирии", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "по обоюдной оценке, выполнение положений принятого Россией и Турцией Меморандума послужит стабилизации обстановки на северо-востоке Сирии, а также продвижению межсирийского политического процесса, в том числе в контексте начала работы Конституционного комитета, намеченного на 30 октября с.г. в Женеве".

"В связи с проведением сегодня в Брюсселе очередного раунда трехсторонних министерских консультаций Россия-ЕС-Украина - состоялся обмен мнениями относительно продолжения транзита российского газа через территорию Украины в Европу после истечения в конце 2019 года срока действия соответствующего контракта", - добавили в пресс-службе.

Предыдущий телефонный разговор Путина и Меркель состоялся 19 октября. Тогда стороны обсудили ситуацию в Сирии и Ливии. Они также обсудили урегулирование на Украине и условились продолжить работу по подготовке встречи лидеров "нормандской четверки".

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Тэги: РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]