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АПК 28.10.2019 17:06

Казахстан в январе-сентябре поставил в Азербайджан пшеницы на $58,5 млн

Азербайджан в январе-сентябре 2019 года закупил 265 тыс. тонн пшеницы из Казахстана, сообщает казахстанский «Хабар 24».

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем импорта увеличился на 30%.

В целом, в Азербайджан поставлено зерна на $58,5 млн.

Согласно данным Государственного таможенного комитета, Азербайджан в январе-сентябре 2019 года импортировал пшеницы в объеме 1 млн 112,879 тыс. тонн (рост на 34,2%) на $240 млн 747,29 тыс. Таким образом, на долю Казахстана пришлось 23,8% всей импортируемой пшеницы Азербайджаном.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, ПШЕНИЦА, ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]