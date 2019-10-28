Казахстан в январе-сентябре поставил в Азербайджан пшеницы на $58,5 млн

Азербайджан в январе-сентябре 2019 года закупил 265 тыс. тонн пшеницы из Казахстана, сообщает казахстанский «Хабар 24».

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем импорта увеличился на 30%.

В целом, в Азербайджан поставлено зерна на $58,5 млн.

Согласно данным Государственного таможенного комитета, Азербайджан в январе-сентябре 2019 года импортировал пшеницы в объеме 1 млн 112,879 тыс. тонн (рост на 34,2%) на $240 млн 747,29 тыс. Таким образом, на долю Казахстана пришлось 23,8% всей импортируемой пшеницы Азербайджаном.

Б.Рустамбеков