Встреча глав МИД Грузии и РФ снизила напряженность между двумя странами - посол Швейцарии

Посол Швейцарии в Грузии Патрик Францен считает, что состоявшаяся "на полях" Генассамблеи ООН в Нью-Йорке встреча министров иностранных дел Грузии и России способствовала снижению напряженности в отношениях между двумя странами.

"Встреча министров иностранных дел Грузии и России была очень важной и сыграла определенную роль в некотором снятии напряженности между двумя странами. В такое непростое время крайне важно, что стороны обратились к дипломатии и диалогу, который не обязательно означает достижения соглашений", - заявил в понедельник журналистам Францен.

Ранее глава МИД Грузии Давид Залкалиани заявил журналистам, что его встреча с российским коллегой Сергеем Лавровым состоялась благодаря посредничеству Швейцарии.

На брифинге в понедельник находящаяся с визитом в Тбилиси председатель парламента Швейцарии Марина Кароббио заявила, что гордится той специфической ролью, которую играет ее страна в отношениях между Грузией и Россией.

Залкалиани и Лавров встретились в Нью-Йорке 26 сентября после 11-летней паузы в двусторонних контактах такого уровня. Глава МИД Грузии после переговоров заявил, что на встрече с российским министром в Нью-Йорке он поднял все актуальные и главные вопросы, волнующие Тбилиси.