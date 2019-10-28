Сирийцы сами определят, нужна ли им новая конституция или же достаточно обновить уже существующий документ

Спецпосланник ООН по Сирии не знает, намерены ли члены сирийского конституционного комитета разрабатывать полностью новую конституцию или же ограничатся внесением поправок в уже действующий документ.
"Решение о том, что нужно делать, будут принимать сами сирийцы", - заявил он на пресс-конференции в Брюсселе, говоря о конституции.
Педерсен ожидает, что члены конституционного комитета вскоре определятся с основными принципами предстоящей работы. "Согласно согласованным правилам работы, сирийская конституция 2012 года и прежние ее варианты названы базой для дальнейшей работы", - сказал он.
Баку вручил ноту протеста Парижу за контакты региональных органов Франции с самопровозглашенным режимом в Карабахе – МИД
Мнацаканян испугался заявления Чавушоглу в Баку
Встреча лидеров Азербайджана и Армении по Карабаху пока не планируется
Войска США будут защищать нефтяные месторождения на востоке Сирии от любых группировок - глава Пентагона
РФ и Украина хотят избежать сценария с отсутствием соглашения по транзиту газа - Шефчович
Шефчович разочарован трехсторонней встречей по газу, однако все еще надеется на успешное решение проблем
Эксперты предсказали рост цен на туры в Турцию после введения "налога на проживание"
Грузинские телеканалы и госучреждения подверглись массированной хакерской атаке
Турпоток из Великобритании в Азербайджан по итогам 9 месяцев 2019г вырос на 27%
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного здания в Габале
ГААД получит 2 млн манатов на строительство автомобильного моста на северо-западе Азербайджана
Алиев принял участие во вводе в эксплуатацию ряда объектов в Агдашском районе
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Nar продолжает представлять продукты отвечающие потребностям клиентов
Кредит «Инвестиционный» банка ВТБ (Азербайджан): новые возможности для бизнеса
В Азербайджане в конце ноября пройдет международный форум в области электронной торговли
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго