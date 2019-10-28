Сирийцы сами определят, нужна ли им новая конституция или же достаточно обновить уже существующий документ

Спецпосланник ООН по Сирии не знает, намерены ли члены сирийского конституционного комитета разрабатывать полностью новую конституцию или же ограничатся внесением поправок в уже действующий документ.

"Решение о том, что нужно делать, будут принимать сами сирийцы", - заявил он на пресс-конференции в Брюсселе, говоря о конституции.

Педерсен ожидает, что члены конституционного комитета вскоре определятся с основными принципами предстоящей работы. "Согласно согласованным правилам работы, сирийская конституция 2012 года и прежние ее варианты названы базой для дальнейшей работы", - сказал он.