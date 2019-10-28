Педерсен рассчитывает на встречу с главами МИД РФ, Турции и Ирана

Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен в понедельник заявил, что планирует встретиться 29 октября с министрами иностранных дел тройки посредников - России, Турции и Ирана.
"Завтра вечером я очень жду встречи с министрами иностранных дел Турции, Ирана и России", - сказал Педерсен на пресс-конференции в понедельник в Женеве.
Он отметил, что ранее в понедельник встретился с представителями стран ЕС, а на пятницу у него запланирована встреча с так называемой "Малой группой" по Сирии.
Встреча глав МИД России, Турции и Ирана пройдет в Швейцарии, равно как и их переговоры с Педерсеном, пройдут в преддверии начала работы сирийского конституционного комитета.
Первое заседание комитета намечено на 30 октября в Женеве. Конституционный комитет состоит из трех групп по 50 человек, представляющих правительство, оппозицию и гражданское общество Сирии.
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