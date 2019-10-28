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Финансы 28.10.2019 17:44

Минфин Белоруссии заявляет о своем праве на $200 млн последнего транша кредита ЕФСР

Министерство финансов Белоруссии считает, что стабилизационная программа Евразийского фонда развития (ЕФСР, управляющий - ЕАБР) имеет активный статус и упрекает Управляющего в затягивании сроков рассмотрения вопроса.

"С учетом того, что до сих пор нет какого-либо решения ЕФСР о предоставлении Республике Беларусь средств седьмого транша либо о закрытии программы без предоставления последнего транша кредита, стабилизационная программа, как считает Минфин, имеет активный статус, и "мяч" находится на стороне ЕФСР", - заявили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе Минфина.

В понедельник ЕАБР проинформировал, что Белоруссия не получит финальный, седьмой транш на $200 млн из финкредита Евразийского фонда стабилизации и развития на $2 млрд.

"Период доступности средств финансового кредита из средств ЕФСР Республике Беларусь истек 30 июня 2019 года, и с вопросом о его дальнейшем продлении Минфин Беларуси к Управляющему (в ЕАБР - ИФ) не обращался. С учетом этого дискуссии по вопросу 7 транша не имеют юридической почвы", - заявил агентству "Интерфакс-Запад" представитель пресс-службы ЕАБР.

Комментируя данное сообщение, в Минфине подчеркнули, что в соответствии с условиями соглашения о предоставлении финансово кредита "программа действует до момента исполнения содержащихся в ней обязательств Республики Беларусь или до момента одобрения Советом фонда новой программы".

При этом в ведомстве утверждают, что "Управляющий (средствами ЕФСР - ИФ) до настоящего времени не предоставил заключения в адрес белорусской стороны на представленный 30 января 2019 года Минфином отчет о выполнении условий по седьмому траншу". В Минфине подчеркивают, что "все показатели (контрольные показатели матрицы реформ - ИФ), пусть с некоторым опозданием, но были выполнены".

В пресс-службе также отметили, что "в связи с затягиванием рассмотрения данного вопроса Управляющий вынуждал белорусскую сторону дважды продлевать период доступности кредитных средств по седьмому траншу кредита ЕФСР". По данным пресс-службы, в конце июня Минфин проинформировал ЕФСР "о крайней обеспокоенности" затянувшейся процедурой предоставления транша и отсутствием смысла в очередном продлении периода доступности кредита. При этом Минфин "рекомендовал Фонду принять решение о перечислении Беларуси седьмого транша в установленные сроки", - добавил представитель пресс-службы.

"В свою очередь 1 июля Фонд проинформировал белорусскую сторону о завершении периода доступности и, как следствие, об аннулировании средств транша в размере $200 млн", - подтвердили в Минфине.

Белоруссия получила шесть из семи траншей финкредита ЕФСР на $2 млрд, решение о предоставлении которого Минску было принято в марте 2016 года. Шестой транш на $200 млн был предоставлен Минску в октябре 2018 года. Реализация мер по седьмому траншу должна была завершиться 1 января 2018 года.

Минфин республики рассчитывал на получение седьмого транша стабкредита ЕФСР в апреле, затем обратился с предложением о продлении периода доступности. Фонд продлил период доступности средств для Минска до конца первого полугодия.

Белорусские власти неоднократно выражали недоумение по поводу отсутствия решения о предоставлении Минску $200 млн финального транша из стабкредита ЕФСР.

В августе министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой заявлял, что ЕФСР может выделить Белоруссии финальный транш после подписания программы интеграции Белоруссии и РФ.

"Переговоры (по предоставлению последнего транша - ИФ) находятся на той же стадии, что и полгода назад, и год назад. Они ожидают подписания программы интеграции с Российской Федерацией. И уже, я думаю, после этого мы очень быстро завершим переговоры", - сказал тогда Крутой.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, ЕФСР, КРЕДИТ


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