Курды пока не покинули территорию на границе Сирии с Турцией - глава МИД Турции

Курдские отряды народной самообороны пока не оставили полностью территорию Сирии на границе с Турцией, сообщил в понедельник телеканал TRT World со ссылкой на главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.
"Невозможно сказать, что они (курды) все ушли", - сказал Чавушоглу.
Министр напомнил о скором приезде в Турцию делегации из России. "Военная делегация приезжает из России, чтобы проверить ситуацию с выводом отрядов народной самообороны", - добавил он.
22 октября в Сочи состоялись многочасовые переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции Эрдогана по ситуации в Сирии, по итогам которых президенты подписали меморандум из 10 пунктов. Огласивший его текст министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что военная операция Турции на северо-востоке Сирии прекращается. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу добавил, что Путин и Эрдоган договорились о введении контроля в приграничной зоне Сирии и Турции со стороны сирийских пограничников и российской военной полиции.
В меморандуме по итогам переговоров Путина и Эрдогана отмечалось, что стороны "будут содействовать выводу подразделений КОС (курдские освободительные силы) и их вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов после 12:00 23 октября 2019 года". "С этого момента начинается совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 км от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы", - следовало из меморандума.
После переговоров с Эрдоганом Путин провел телефонный разговор с президентом Сирии Башаром Асадом и проинформировал его о положениях меморандума. Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Асад выразил поддержку принятым решениям.
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