В Эстонию доставлено 18 британских танков Challenger

Первая партия британской боевой техники, в том числе 18 танков Challenger, в рамках учений НАТО Tractable прибыла в понедельник в Эстонию, в военный городок в Тапа (Tapa).
Всего в последующие недели ожидается прибытие 200 единиц боевой техники и 800 британских солдат, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главного штаба сил обороны Эстонии.
Встречать солдат и технику в военный городок прибыли министр обороны Эстонии Юри Луйк (Juri Luik) и посол Соединенного королевства в Таллине Тереза Буббир (Theresa Bubbear).
Они ознакомились также с ходом учений Tractable.
"Подобные учения нужны для того, чтобы, если однажды и в самом деле понадобится, все работало как часы. И, во-вторых, чтобы нашему вероятному противника было совершенно ясно, что перемещение осуществлено, что есть средства и умение и в случае необходимости будем действовать быстро", - сказал Луйк.
Как сообщил ранее главный штаб, всего на учения из Великобритании направлено 200 единиц техники и 800 солдат и офицеров, которые заменят базирующийся в Эстонии британский контингент боевой группы НАТО.
Техника уже прибыла морем в порт Эмден (Emden) в Германии и в настоящее время перемещается по железной дороге и по наземным дорогам через Германию, Польшу, Литву, Латвию с конечным пунктом назначения в Эстонии.
Как отметил майор сухопутных войск Великобритании Титус Джордан (Titus Jordan), "учения Tractable позволят продемонстрировать возможность Соединенного королевства повысить уровень безопасности государств Балтии путем быстрой и масштабной доставки частей".
"Эстонии в контексте учений отводится роль принимающего государства. Это означает, что мы должны обеспечить прием и передвижение прибывающих союзников в назначенные пункты", - заявил, в свою очередь, руководитель учений с эстонской стороны майор Тамбет Мяэ (Tambet Mae).
Кроме различных тренировок в ходе учений будет высажен также парашютный десант.
Учения Tractable пройдут в конце октября - начале ноября, в Эстонии они будут проводиться впервые.
В отличие от обычной ротации дислоцированных в Эстонии войск НАТО, учения отличаются масштабами и сложностью операции, пояснили в главном штабе.
Великобритания возглавляет размещенный в Эстонии батальон НАТО общей численностью 1200 человек с тяжелой боевой техникой. Кроме британских солдат и офицеров, в состав боевой группы НАТО входят также военнослужащие Франции и Дании.
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