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Дальнее зарубежье 28.10.2019 21:29

Болгария высылает российского дипломата в рамках расследования о шпионаже - СМИ

Власти Болгарии в понедельник объявили "персона нон-грата" российского дипломата в рамках расследования о шпионаже, сообщает агентство Bloomberg.

Между тем, болгарское национальное радио сообщило, что прокуратура Болгарии открыла расследование по факту сбора иностранным гражданином информации, составляющей государственную тайну.

Государственное агентство национальной безопасности Болгарии в свою очередь сообщило, что этот человек работал в посольстве РФ в Софии и обладал дипломатическим статусом.

В ходе расследования выяснилось, что с сентября 2018 года гражданин Российской Федерации осуществлял разведывательную деятельность и проводил регулярные конспиративные встречи с болгарскими гражданами, в том числе и теми, кто имел доступ к секретной информации, касавшейся Болгарии, ЕС и НАТО.

Посольство РФ в Болгарии воздержалось от комментариев в связи с появившейся информацией о высылке российского дипломата из этой страны. "Со своей стороны посольство от комментариев воздерживается", - заявила представитель посольства РФ в Болгарии "Интерфаксу" в понедельник.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БОЛГАРИЯ, РОССИЯ, ДИПЛОМАТ, ВЫСЫЛКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]