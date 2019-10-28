Болгария высылает российского дипломата в рамках расследования о шпионаже - СМИ

Власти Болгарии в понедельник объявили "персона нон-грата" российского дипломата в рамках расследования о шпионаже, сообщает агентство Bloomberg.
Между тем, болгарское национальное радио сообщило, что прокуратура Болгарии открыла расследование по факту сбора иностранным гражданином информации, составляющей государственную тайну.
Государственное агентство национальной безопасности Болгарии в свою очередь сообщило, что этот человек работал в посольстве РФ в Софии и обладал дипломатическим статусом.
В ходе расследования выяснилось, что с сентября 2018 года гражданин Российской Федерации осуществлял разведывательную деятельность и проводил регулярные конспиративные встречи с болгарскими гражданами, в том числе и теми, кто имел доступ к секретной информации, касавшейся Болгарии, ЕС и НАТО.
Посольство РФ в Болгарии воздержалось от комментариев в связи с появившейся информацией о высылке российского дипломата из этой страны. "Со своей стороны посольство от комментариев воздерживается", - заявила представитель посольства РФ в Болгарии "Интерфаксу" в понедельник.
Баку вручил ноту протеста Парижу за контакты региональных органов Франции с самопровозглашенным режимом в Карабахе – МИД
Мнацаканян испугался заявления Чавушоглу в Баку
Встреча лидеров Азербайджана и Армении по Карабаху пока не планируется
Войска США будут защищать нефтяные месторождения на востоке Сирии от любых группировок - глава Пентагона
РФ и Украина хотят избежать сценария с отсутствием соглашения по транзиту газа - Шефчович
Шефчович разочарован трехсторонней встречей по газу, однако все еще надеется на успешное решение проблем
Эксперты предсказали рост цен на туры в Турцию после введения "налога на проживание"
Грузинские телеканалы и госучреждения подверглись массированной хакерской атаке
Турпоток из Великобритании в Азербайджан по итогам 9 месяцев 2019г вырос на 27%
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного здания в Габале
ГААД получит 2 млн манатов на строительство автомобильного моста на северо-западе Азербайджана
Алиев принял участие во вводе в эксплуатацию ряда объектов в Агдашском районе
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Nar продолжает представлять продукты отвечающие потребностям клиентов
Кредит «Инвестиционный» банка ВТБ (Азербайджан): новые возможности для бизнеса
В Азербайджане в конце ноября пройдет международный форум в области электронной торговли
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго