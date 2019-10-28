Грузинские телеканалы и госучреждения подверглись массированной хакерской атаке

Хакеры в понедельник взломали не только сайт президента Грузии Саломе Зурабишвили, но также серверы грузинских телеканалов "Имеди", "Маэстро" и GDS, а также сайты судов, мэрий Батуми, Кутаиси и органов местного самоуправления, передают грузинские СМИ.

Как сообщалось, утром в понедельник хакеры разместили на сайте президента Грузии фотографию экс-главы республики Михаила Саакашвили с надписью "Ill be back" ("Я вернусь"). МВД Грузии начало расследование.

В настоящее время страница президента не работает, телекомпании восстановили работу, но в чрезвычайном режиме.