Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.884 RUR   0.0266 GBR   2.1787 TRY   0.2947

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.66 0.43 Brent 62.02 0.35

Погода в Баку

  ночь день

Это интересно 28.10.2019 22:21

Грузинские телеканалы и госучреждения подверглись массированной хакерской атаке

Хакеры в понедельник взломали не только сайт президента Грузии Саломе Зурабишвили, но также серверы грузинских телеканалов "Имеди", "Маэстро" и GDS, а также сайты судов, мэрий Батуми, Кутаиси и органов местного самоуправления, передают грузинские СМИ.

Как сообщалось, утром в понедельник хакеры разместили на сайте президента Грузии фотографию экс-главы республики Михаила Саакашвили с надписью "Ill be back" ("Я вернусь"). МВД Грузии начало расследование.

В настоящее время страница президента не работает, телекомпании восстановили работу, но в чрезвычайном режиме.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ХАКЕРЫ, АТАКА


Похожие новости


Хакеры взломали сайт президента Грузии Сайт МИД Грузии атакован хакерами

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]