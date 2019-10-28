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Туризм 28.10.2019 22:34

Эксперты предсказали рост цен на туры в Турцию после введения "налога на проживание"

Введение "налога на проживание" для отельеров Турции в размере 2-6% отразится пропорционально на стоимости туров в страну для российских туристов, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" эксперты туристической отрасли.

Минфин Турции подготовил налоговые поправки, предусматривающие введение новых сборов с отельеров страны с 2020 года. Базовая ставка так называемого "налога на проживание" составит 2% от стоимости услуг, однако по решению президента страны она может варьироваться от 1 до 6%.

Как считает исполнительный директор "Интуриста" Сергей Толчин, если налог примут в таком виде, то это отразится на стоимости туров в Турцию практически пропорционально. "Безусловно, рост расходов - всегда негативное явление, в том числе для отельеров. Плюс это станет тяжким бременем для недорогих объектов размещения. У них база повышения цены ниже, но также и маржинальность ниже", - подчеркнул он.

Аналогичного мнения придерживается исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "Пока рано говорить о влиянии налога на цены у российских туроператоров. Законопроект только обсуждается, в любом случае, есть большая вероятность, что он будет дорабатываться. Но стоит отметить, что стоимость путевок в Турцию точно не вырастет больше ставки налога", - сказала она.

Также Ломидзе добавила, что если туристический рынок начнет проседать, то цены на турпакеты могут сохраниться на прежнем уровне.

Как отметили в пресс-службе туроператора TEZ Tour, отельеры уже объявили контрактные цены на 2020 год, внесение каких-либо корректировок в них уже невозможно. "Контрактинг с отелями Турции на следующий сезон уже на стадии завершения, поэтому рост налогов для отельеров не скажется на стоимости турпакетов в следующем году", - пояснили в туркомпании.

Согласно законопроекту Минфина Турции, новый налог будут платить практически все виды средств размещения, включая отели, апартаменты, мотели, гостевые дома и кемпинги. Гостиницы буду платить налог как с цены размещения, так и с остальных услуг, в том числе питания, спа-услуг, развлечений и т.д. От уплаты налога освобождаются только услуги, предоставляемые гостевыми домами, принадлежащими госучреждениям, предоставляемые студентам в общежитиях и лагерях, а также дипломатическими и международными организациями.

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, ОТЕЛИ, НАЛОГ


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