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Дальнее зарубежье 28.10.2019 22:51

В Багдаде вводится комендантский час

Иракские власти объявили о введении комендантского часа в Багдаде, начиная с 0:00 вторника, передает в понедельник сайт ливанского издания "Дейли стар".

"Комендантский час продлится с полуночи и до шести часов утра, вплоть до дальнейших уведомлений", - цитирует "Дейли стар" выдержки из заявления властей.

Протестные акции в Ираке начались 1 октября. Вначале недовольные требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и коррупцию, затем стали звучать требования изменить нынешнюю политическую систему.

По последним данным, в понедельник в ходе акций протеста погибли пять человек. Кроме этого, накануне беспорядки в нескольких городах Ирака унесли жизни еще 42 человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАК, БАГДАД, ЧП, РЕЖИМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]