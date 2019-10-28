В Багдаде вводится комендантский час

Иракские власти объявили о введении комендантского часа в Багдаде, начиная с 0:00 вторника, передает в понедельник сайт ливанского издания "Дейли стар".
"Комендантский час продлится с полуночи и до шести часов утра, вплоть до дальнейших уведомлений", - цитирует "Дейли стар" выдержки из заявления властей.
Протестные акции в Ираке начались 1 октября. Вначале недовольные требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и коррупцию, затем стали звучать требования изменить нынешнюю политическую систему.
По последним данным, в понедельник в ходе акций протеста погибли пять человек. Кроме этого, накануне беспорядки в нескольких городах Ирака унесли жизни еще 42 человек.
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