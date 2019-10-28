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СНГ 28.10.2019 23:16

Алекперов: у менеджеров ЛУКОЙЛа нет намерений продавать свой пакет акций, предложений не поступало

Менеджмент "ЛУКОЙЛа" не планирует продавать свой пакет акций в компании.

"Ни у меня, ни у других менеджеров компании намерений продавать свой пакет акций "ЛУКОЙЛа" нет, - заявил глава "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать появившиеся в СМИ сообщения о возможной покупке "Сургутнефтегазом" пакета акций возглавляемой им компании. "Я всегда говорил, что акции нашей компании считаю самым эффективным вложением средств. У "ЛУКОЙЛа" долгосрочные планы, наша стратегия нацелена на постоянный рост акционерной стоимости", - подчеркнул он.

На вопрос, поступали ли предложения о продаже акций за последние недели, Алекперов ответил: "Нет, не поступали".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ЛУКОЙЛ, АКЦИИ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]