Алекперов: у менеджеров ЛУКОЙЛа нет намерений продавать свой пакет акций, предложений не поступало

Менеджмент "ЛУКОЙЛа" не планирует продавать свой пакет акций в компании.

"Ни у меня, ни у других менеджеров компании намерений продавать свой пакет акций "ЛУКОЙЛа" нет, - заявил глава "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать появившиеся в СМИ сообщения о возможной покупке "Сургутнефтегазом" пакета акций возглавляемой им компании. "Я всегда говорил, что акции нашей компании считаю самым эффективным вложением средств. У "ЛУКОЙЛа" долгосрочные планы, наша стратегия нацелена на постоянный рост акционерной стоимости", - подчеркнул он.

На вопрос, поступали ли предложения о продаже акций за последние недели, Алекперов ответил: "Нет, не поступали".