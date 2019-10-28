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Дальнее зарубежье 28.10.2019 23:31

Американская Kosmos Energy рапортует об открытии огромных запасов газа на шельфе Мавритании

Американская нефтегазовая компания Kosmos Energy объявила об открытии одних из крупнейших извлекаемых запасов природного газа на шельфе Мавритании - в объеме 50 трлн куб. футов, сообщила арабская служба CNBC со ссылкой на заявление компании.

Согласно утверждениям представителей компании, данное открытие можно отнести к крупнейшему из открытий газа на глубоководных горизонтах за последний год, оно свидетельствует о значительном газовом потенциале шельфа Мавритании.

Для сравнения: запасы открытого итальянским концерном Eni в 2015 году на шельфе Египта крупнейшего в Средиземноморье газового месторождения Зухр оцениваются в 30 трлн. куб. футов.

В связи с открытием Kosmos Energy объявила о продлении сроков планируемой продажи части своей доли в мавританском проекте на 2020 год.

CNBC отмечает, что шельф Мавритании и граничащего с ней Сенегала на западе Африки считается перспективным регионом для ведения поисково-разведочных работ в отношении газа и привлекает значительные инвестиции со стороны таких крупных компаний, как австралийская Woodside Energy и британская BP.

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Тэги: МАВРИТАНИЯ, ГАЗ, ЗАПАСЫ, ОТКРЫТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]