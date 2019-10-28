РФ хочет поставить в Казахстан минимум 15 SSJ-100, взамен республика просит продлить льготный ввоз Boeing и Airbus - источник

РФ хочет наладить поставки самолетов Sukhoi Superjet 100 в Казахстан, ведя переговоры, в частности, со второй крупнейшей авиакомпанией страны SCAT Airlines, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

По его словам, со SCAT обсуждается поставка минимум пятнадцати SSJ-100. При этом профильные чиновники Казахстана готовы согласовать сделку лишь при условии продления до 2032 года решения комиссии Таможенного союза №130: оно освобождает от уплаты таможенных пошлин при ввозе в ЕАЭС среднемагистральных самолетов класса А320/Boeing-737 и дальнемагистральных А330/Boeing-767. Для первых действие тарифной льготы заканчивается в 2023 году, для вторых - в 2025-м. Но до 2032 г. авиакомпаниям Air Astana и SCAT потребуется около 60 новых среднемагистральных самолетов - отсутствие льготы повлечет дополнительные расходы в более $500 млн., что скажется на стоимости билетов, аргументируют казахстанские чиновники.

Ранее источник "Интерфакса" в финансово-экономическом блоке правительства РФ сообщал, что российские регуляторы против продления решения №130. В частности, Минфин, по данным источника, предлагал вернуться к рассмотрению вопроса в 2020 году - "по результатам переговоров, проводимых Минпромторгом РФ по закупке авиатехники российского производства государствами - членами ЕАЭС".

РФ хочет перестраховаться, считает источник, знающий о переговорах со SCAT: последняя обещала приобрести SSJ-100 еще несколько лет назад при условии продления тарифной льготы для ввоза импортных самолетов. В итоге 130-е решение в очередной раз продлили, но SCAT "суперджеты" так и не приобрела.

"Вопрос продления тарифной льготы в отношении ввозимых самолетов сейчас находится в активной стадии обсуждения в рамках ЕАЭС. Предложение казахстанской стороны поддерживается всеми государствами-членами, за исключением РФ", - заявили "Интерфаксу" в министерстве торговли и интеграции Казахстана. Вопросы, касающиеся переговоров о поставках SSJ-100 для SCAT, в ведомстве адресовали самой авиакомпании. В пресс-службе SCAT "Интерфаксу" лишь заявили, что компания "ежегодно расширяет собственный парк воздушных судов, и в этом году он пополнился очередным Boeing-737".

Между тем в министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана агентству сообщили, что вопросы продления решения №130, а также "приобретения российских самолетов Sukhoi Superjet 100" обсуждались на заседании межправкомиссии по сотрудничеству Казахстана и РФ 15 октября. Комментировать детали обсуждения там отказались, но вместе с тем добавили, что "по информации авиакомпании SCAT, приобретение самолетов Sukhoi Superjet 100 в ближайшее время не планируется".

Также в Мининдустрии сообщили, что в октябре АО "Гражданские самолеты Сухого" провело для госструктур Казахстана, в том числе для Минторговли и Минздрава, презентацию SSJ-100 в медицинской и VIP-версиях. По итогам "принято решение продолжить переговоры с АО "ГСС". В пресс-службе ГСС отказались от комментариев. "Интерфакс" направил запрос в Минпромторг РФ.