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Карабахский конфликт 28.10.2019 20:11

Баку вручил ноту протеста Парижу за контакты региональных органов Франции с самопровозглашенным режимом в Карабахе – МИД

Посол Франции в Баку Захари Гросс в понедельник был вызван в МИД Азербайджана, ему вручена нота протеста, сообщает пресс-служба МИД.

Согласно информации, ноту протеста вручил замминистра Халаф Халафов.

«Нота протеста вручена в связи с визитом на минувшей недели регионального председателя совета Овернь-Рона-Альпы Лорана Вокье в Ереван, осуществленного с целью встречи с «министром иностранных дел» самопровозглашенного образования на оккупированных территориях Азербайджана Масисом Маиляном, а также подписанием с ним «совместной декларации»», - говорится в сообщении МИД.

По мнению МИД, подписание такого «документа» наносит вред переговорному процессу по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что замминистра в жесткой форме заявил французскому дипломату, что подписание таких незаконных «документов» со стороны местных и региональных властей Франции, которая является одним из сопредседателей Минской группы ОБСЕ, несомненно, бросает тень на роль Парижа в качестве беспристрастного посредника, а также является негативным примером для других стран-членов ЕС.

Гроссу было поручено прояснить данный вопрос с МИДом Франции и дать объяснения азербайджанской стороне.

Посол, в свою очередь, заявил, что подобные заявления местных и муниципальных властей не имеют никакой юридической силы и не отражают позицию французского правительства. «Позиция Франции по урегулированию нагорно-карабахского конфликта принципиальна и неизменна», - отметил Гросс.

Гросс также отметил, что программа визита Вокье в Ереван не была поддержана правительством Франции.

Х.Насирзаде

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Тэги: ФРАНЦИЯ, НОТА, ПРОТЕСТ


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