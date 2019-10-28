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Бизнес и законодательство 28.10.2019 20:16

В Азербайджане предлагают снизить ставку упрощенного налога для певцов и фотографов

Налоговые органа Азербайджана предлагают снизить ставки упрощенного налога для ведущих, музыкантов, танцоров, ашугов, работающих на свадьбах и прочих развлекательных мероприятиях.

Это предусмотрено поправками в Налоговый кодекс, представленными на рассмотрение Милли меджлиса (парламента) Азербайджана.

Поправки подразумевают снижение ставки упрощенного налога для данной категории лиц на 33,3% - с 30 до 20 манатов.

Кроме того, предлагается сократить на 50% - с 30 до 15 манатов ставку упрощенного налога для лиц оказывающих фото, аудио и видео услуги в индивидуальном порядке, за исключением фото-студий.

В случае одобрения поправок они вступят в силу с 1 января 2020 года.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НАЛОГ, УПРОЩЕННЫЙ, ИЗМЕНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]