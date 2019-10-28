В Азербайджане предлагают снизить ставку упрощенного налога для певцов и фотографов

Налоговые органа Азербайджана предлагают снизить ставки упрощенного налога для ведущих, музыкантов, танцоров, ашугов, работающих на свадьбах и прочих развлекательных мероприятиях.
Это предусмотрено поправками в Налоговый кодекс, представленными на рассмотрение Милли меджлиса (парламента) Азербайджана.
Поправки подразумевают снижение ставки упрощенного налога для данной категории лиц на 33,3% - с 30 до 20 манатов.
Кроме того, предлагается сократить на 50% - с 30 до 15 манатов ставку упрощенного налога для лиц оказывающих фото, аудио и видео услуги в индивидуальном порядке, за исключением фото-студий.
В случае одобрения поправок они вступят в силу с 1 января 2020 года.
А.Мамедов
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