Специальная следственная служба Армении предъявила обвинение бывшему председателю парламента республики Ара Баблояну по статье "узурпация власти".

Как сообщил журналистам адвокат Арам Вардеванян, Баблояну избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

"Ара Баблоян не признает вины", - подчеркнул Вардеванян.

Бывший министр здравоохранения Баблоян был избран спикером парламента Армении в мае 2017 года. После смены власти в Армении в декабре 2018 года по инициативе ставшего в мае премьером Никола Пашиняна прошли внеочередные парламентские выборы, в которых Баблоян участвовать не стал. Бывшая правящая Республиканская партия, в которой он состоял, по итогам выборов не смогла пройти в состав нового парламента.

Баблоян - детский врач, владелец детского медцентра "Арабкир". С 2007 был депутатом парламента Армении.

Баблоян обвиняется по делу о служебном подлоге должностных лиц при назначении нового главы Конституционного суда. В рамках этого уголовного дела арестован бывший заместитель руководителя аппарата парламента Армении Арсен Бабаян. Адвокат Лусине Саакян назвала это дело политически мотивированным.

Ранее пресс-секретарь премьер-министра Армении Владимир Карапетян заявил армянской службе радиостанции "Свобода", что прежние власти республики "заставили бывшего главу КС Гагика Арутюняна уйти в отставку, чтобы на эту должность был избран Грайр Товмасян".

Между тем Арутюнян заявил местным СМИ, что написал заявление добровольно. "Я был избран председателем Высшего судебного совета, и, естественно, принял решение сложить полномочия председателя КС. Это было моим личным решением", - сказал Арутюнян.