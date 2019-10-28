МВФ позитивно оценивает фискальные реформы в Грузии

Международный валютный фонд (МВФ) отмечает успех фискальных реформ в Грузии и укрепление фискальной дисциплины, положительно оценивает принятие нового Бюджетного кодекса, сокращение количества налогов с 21 до 6 и разработку программного бюджетирования.

"Грузия провела фундаментальные реформы для повышения эффективности фискальной политики путем укрепления фискальных институтов, снижения коррупции и улучшения бизнес-климата, что привело к значительному улучшению фискальных показателей", - говорится в обзоре перспектив развития региональной экономики стран Ближнего Востока и Центральной Азии, опубликованном в понедельник на сайте МВФ.

Как отмечается, финансовая прозрачность, "которая измеряется индексом открытости бюджета, значительно улучшилась".

В то же время фонд считает, что Грузия должна продолжить реформы для дальнейшей модернизации налоговой политики и администрирования доходов, что позволит "обеспечить их устойчивый рост и повысит эффективность бюджетных расходов".