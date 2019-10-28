Шефчович разочарован трехсторонней встречей по газу, однако все еще надеется на успешное решение проблем

Заместитель председателя Европейской комиссии (ЕК) по Энергетическому союзу Марош Шефчович разочарован прошедшей в Брюсселе трехсторонней встречей по газу, но надеется, что проблемы будут успешно разрешены.
"Я разочарован, но, конечно, я не сдаюсь, потому что я считаю, что ближе к концу встречи мы добились лучшего понимания того, какого прогресса мы можем достигнуть в будущем, и что следует сделать", - сказал Шефчович в понедельник, выступая после встречи РФ, Украины и ЕС.
"Я все еще на 100% уверен, что существует возможность сбалансированного для всех сторон решения", - добавил он.
Шефчович подчеркнул, что "время летит" и призвал всех участников переговоров к конструктивности.
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