РФ и Украина хотят избежать сценария с отсутствием соглашения по транзиту газа - Шефчович

Как РФ, так и Украина согласны, что отсутствие соглашения по проблеме транзита газа и перебои поставок - недопустимый вариант, заявил в понедельник заместитель председателя Европейской комиссии (ЕК) по Энергетическому союзу Марош Шефчович.

"Все согласны, что перебои в поставках газа - не вариант. Все хотят избежать такого сценария", - сказал он журналистам в Брюсселе по итогам трехсторонней встрече по газу.

"Как для Украины, так и для России это навредит имиджу надежного поставщика", - добавил Шефчович.