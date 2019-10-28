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ТЭК 28.10.2019 21:05

РФ и Украина хотят избежать сценария с отсутствием соглашения по транзиту газа - Шефчович

Как РФ, так и Украина согласны, что отсутствие соглашения по проблеме транзита газа и перебои поставок - недопустимый вариант, заявил в понедельник заместитель председателя Европейской комиссии (ЕК) по Энергетическому союзу Марош Шефчович.

"Все согласны, что перебои в поставках газа - не вариант. Все хотят избежать такого сценария", - сказал он журналистам в Брюсселе по итогам трехсторонней встрече по газу.

"Как для Украины, так и для России это навредит имиджу надежного поставщика", - добавил Шефчович.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, ГАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]