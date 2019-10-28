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ТЭК 28.10.2019 21:48

Войска США будут защищать нефтяные месторождения на востоке Сирии от любых группировок - глава Пентагона

США намерены защитить нефтяные месторождения на востоке Сирии, в том числе от террористической группировки "Исламское государство", и ответят на любую угрозу жизни своих военных, заявил в понедельник шеф Пентагона Марк Эспер.

"Мы приступили к размещению, передислокации дополнительных сил... в Дейр-эз-Зоре. Как я говорил, это включает в себя механизированные части и другие типы войск, и это продолжится, пока мы не решим: у нас есть достаточно возможностей, чтобы гарантировать - ИГ и другие дестабилизирующие силы не получат доступ к этому нефтяному объекту", - сказал Эспер в понедельник на пресс-конференции.

При этом он подчеркнул, что США "ответят при помощи преобладающей военной силы любой группе, которая угрожает безопасности наших сил там".

Ранее сообщалось, что США оставят небольшой военный контингент в районе Дейр-эз-Зора на северо-востоке Сирии из-за присутствия Ирана на востоке Сирии и возможного доступа Дамаска к нефтяным месторождениям этой провинции.

Эспер в минувшую пятницу заявил, что американская армия укрепляет позиции в Дейр-эз-Зоре для защиты нефтяных месторождений.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в ответ на слова Эспера заявил, что американские войска не имеют законного права заниматься охранной деятельностью на нефтяных месторождениях в Сирии.

Турецкие СМИ в свою очередь сообщили, что в подконтрольную курдским ополченцам часть сирийской провинции Дейр-эз-Зор прибыла американская колонна из 170 грузовиков с оружием и боеприпасами. По информации информационного агентства "Анадолу", в составе колонны - 17 единиц бронетехники и множество крытых грузовиков, предположительно, с оружием.

Безопасность колонны с воздуха обеспечивали американские вертолеты.

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Тэги: США, СИРИЯ, НЕФТЬ, ЗАЩИТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]