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Дальнее зарубежье 29.10.2019 09:04

Наследный принц Саудовской Аравии поздравил Трампа с ликвидацией лидера ИГ

Президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с наследным принцем королевства Саудовская Аравия Мухаммедом бен Сальманом, сообщает пресс-служба Белого дома.

"Наследный принц поздравил президента с успешной миссией США по привлечению к ответственности основателя и лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади", - говорится в сообщении.

В свою очередь, президент поблагодарил наследного принца за "продолжающееся прочное партнерство" Саудовской Аравии и США.

"Лидеры обсудили также важнейшие региональные и двусторонние вопросы", - добавляет Белый дом.

"Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, САУДАРАВИЯ, ИГ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]