Наследный принц Саудовской Аравии поздравил Трампа с ликвидацией лидера ИГ

Президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с наследным принцем королевства Саудовская Аравия Мухаммедом бен Сальманом, сообщает пресс-служба Белого дома.
"Наследный принц поздравил президента с успешной миссией США по привлечению к ответственности основателя и лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади", - говорится в сообщении.
В свою очередь, президент поблагодарил наследного принца за "продолжающееся прочное партнерство" Саудовской Аравии и США.
"Лидеры обсудили также важнейшие региональные и двусторонние вопросы", - добавляет Белый дом.
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