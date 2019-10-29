Наследный принц Саудовской Аравии поздравил Трампа с ликвидацией лидера ИГ

Президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с наследным принцем королевства Саудовская Аравия Мухаммедом бен Сальманом, сообщает пресс-служба Белого дома.

"Наследный принц поздравил президента с успешной миссией США по привлечению к ответственности основателя и лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади", - говорится в сообщении.

В свою очередь, президент поблагодарил наследного принца за "продолжающееся прочное партнерство" Саудовской Аравии и США.

"Лидеры обсудили также важнейшие региональные и двусторонние вопросы", - добавляет Белый дом.

"Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России.