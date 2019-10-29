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Регион 29.10.2019 12:45

Следственный комитет Армении возбудил дело против председателя Конституционного суда страны по факту злоупотреблений

Следственный комитет Армении заявил об участии действующего председателя Конституционного суда страны Грайра Товмасяна, когда тот занимал пост главы Минюста, в покупке здания в центре Еревана, возбуждено уголовное дело о злоупотреблении служебными полномочиями.

"В результате широкомасштабных следственных мероприятий получены данные о непосредственном участии Товмасяна в преступлениях, обосновано, что по результатам объявленного мэрией аукциона именно он приобрел здание на проспекте Баграмяна (центр Еревана - ИФ). Таким образом, получены данные о совершении Грайром Товмасяном, когда он занимал должность министра юстиции, преступления предусмотренного статьей 308 (злоупотребление должностными полномочиями). Уголовное дело передано в Специальную следственную службу", - сообщили в пресс-службе Следственного комитета Армении во вторник.

В минувший понедельник Служба национальной безопасности Армении сообщила о выявлении случаев злоупотребления и содействия в злоупотреблении служебными полномочиями высокопоставленными чиновниками министерства юстиции республики в период с 2011 по 2015 год.

По сообщению пресс-службы СНБ, следствием выявлено, что компании-застройщику решениями правительства было позволено провести работы по укреплению оснований одного из принадлежащих государству зданий в центре Еревана, строительства трех этажей, ремонту уголовно-исполнительного учреждения "Абовян" и школы №47 в Ереване общей стоимостью в 870 млн драмов ($1,8 млн).

"Взамен компании в виде собственности было обещано 925 и 821 кв. метров территории в том же государственном здании в центре Еревана. В процессе работ ряд чиновников министерства юстиции составили и утвердили фиктивные документы о завершении строительства, что стало основанием для отчуждения указанных территории компании. Кроме того, от директора компании потребовали поставить стройматериалы для ремонта дома высокопоставленного чиновника министерства юстиции. Компания предоставила стройматериалы на сумму в 480 тыс. драмов ($1 тыс.)", - сообщили в СНБ.

Следственным департаментом СНБ по данным фактам были возбуждены уголовные дела.

В период с 2011 по 2014 год министром юстиции Армении был действующий председатель Конституционного суда Товмасян, отставки которого добиваются власти Армении.

Ранее следователи СНБ Армении посетили дом отца Товмасяна, где интересовались, когда и на какие средства была построена крыша здания. Кроме того, на допрос в СНБ были вызваны отец и дочери председателя КС.

Ранее в Армении было возбуждено уголовное дело по статье "узурпация власти", в рамках которого обвинения были предъявлены бывшему спикеру парламента Аре Баблояну и бывшему заместителю руководителя аппарата парламента Арсену Бабаяну, который был арестован.

Специальная следственная служба сообщила, что в ходе предварительного следствия собраны фактические данные о том, что в марте 2018 года "в процессе сложения Гагиком Арутюняном полномочий председателя Конституционного суда официальные лица, исходя из групповых интересов, лично, а также через лиц, не являющихся чиновниками, совершили служебный подлог", чтобы на должность главы КС назначить Грайра Товмасяна.

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Тэги: АРМЕНИЯ, КС, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, ДЕЛО


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