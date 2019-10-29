Минск и Москва подпишут балансы поставок продовольствия на 2020 год в ноябре-декабре - Хотько

Балансы поставок продовольствия между Белоруссией и Россией на 2020 год планируется подписать в ноябре-декабре, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Анатолий Хотько во вторник в Минске.
"Готовимся к подписанию на 2020 год. На предыдущей встрече с министром (сельского хозяйства РФ - ИФ) мы согласовали, что ориентировочно в ноябре-декабре должны их уже подписать на 2020 год", - сказал Хотько журналистам.
Касаясь объемов поставок, министр уточнил, что они могут быть выше уровня 2019 года. "Считаю, что ниже уровня этого года он не должен быть. Будем планировать с определенным ростом", - рассказал Хотько.
"Мы двигаемся как со стороны России на увеличение поставок к нам, так и с нашей стороны на рост поставок на российский рынок", - заметил министр.
Глава Минсельхозпрода также сообщил, что балансы поставок в текущем году "мы стараемся соблюдать". "По одним мы подходим к выполнению, по другим подтягиваемся", - уточнил он.
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