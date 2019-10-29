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СНГ 29.10.2019 13:04

Минск и Москва подпишут балансы поставок продовольствия на 2020 год в ноябре-декабре - Хотько

Балансы поставок продовольствия между Белоруссией и Россией на 2020 год планируется подписать в ноябре-декабре, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Анатолий Хотько во вторник в Минске.

"Готовимся к подписанию на 2020 год. На предыдущей встрече с министром (сельского хозяйства РФ - ИФ) мы согласовали, что ориентировочно в ноябре-декабре должны их уже подписать на 2020 год", - сказал Хотько журналистам.

Касаясь объемов поставок, министр уточнил, что они могут быть выше уровня 2019 года. "Считаю, что ниже уровня этого года он не должен быть. Будем планировать с определенным ростом", - рассказал Хотько.

"Мы двигаемся как со стороны России на увеличение поставок к нам, так и с нашей стороны на рост поставок на российский рынок", - заметил министр.

Глава Минсельхозпрода также сообщил, что балансы поставок в текущем году "мы стараемся соблюдать". "По одним мы подходим к выполнению, по другим подтягиваемся", - уточнил он.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, ПРОДОВОЛЬСТВИЕ, БАЛАНСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]