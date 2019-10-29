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Регион 29.10.2019 13:16

Большая часть из 15 тыс. сайтов, атакованных в Грузии, восстановлены - "Просервис"

Около 15 тысяч веб-страниц подверглись в понедельник массированной хакерской атаке в Грузии, сообщает компания "Просервис", в которой размещены серверы госучреждений, частного сектора и медиаорганизаций страны.

По информации компании, большинство поврежденных вирусом сайтов уже восстановлены. Предположительно к концу дня работы по восстановлению будут завершены.

В МВД Грузии, где начато расследование по факту хакерской атаки, опрошены несколько человек. Между тем в ведомстве пока не установили, откуда была осуществлена атака, и кто ее организовал.

Ранее сообщалось, что хакерской атаке подверглись сайты президента Грузии, мэрий городов, судов, местных органов самоуправления, нескольких телекомпаний, которые до сих пор работают в чрезвычайном режиме.

Грузинские эксперты считают, что атака была осуществлена с целью получения конкретной информации с определенных веб-страниц. Не исключают эксперты, что за хакерской атакой может стоять экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, так как именно его фото с надписью - "Я вернусь" появлялось на взломанных страницах.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ГРУЗИЯ, ХАКЕРЫ, ИНТЕРНЕТ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]