Около 15 тысяч веб-страниц подверглись в понедельник массированной хакерской атаке в Грузии, сообщает компания "Просервис", в которой размещены серверы госучреждений, частного сектора и медиаорганизаций страны.
По информации компании, большинство поврежденных вирусом сайтов уже восстановлены. Предположительно к концу дня работы по восстановлению будут завершены.
В МВД Грузии, где начато расследование по факту хакерской атаки, опрошены несколько человек. Между тем в ведомстве пока не установили, откуда была осуществлена атака, и кто ее организовал.
Ранее сообщалось, что хакерской атаке подверглись сайты президента Грузии, мэрий городов, судов, местных органов самоуправления, нескольких телекомпаний, которые до сих пор работают в чрезвычайном режиме.
Грузинские эксперты считают, что атака была осуществлена с целью получения конкретной информации с определенных веб-страниц. Не исключают эксперты, что за хакерской атакой может стоять экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, так как именно его фото с надписью - "Я вернусь" появлялось на взломанных страницах.
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