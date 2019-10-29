Президент Казахстана предлагает сажать в тюрьмы и пожизненно лишать водительских прав за пьяную езду

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что наказание за управление автомобилем в нетрезвом виде надо ужесточить вплоть до реального срока лишения свободы и пожизненного лишения водительских прав.

"Меня беспокоит большое количество дорожно-транспортных происшествий в стране и в Алматы в частности. Люди гибнут, получают увечья. По количеству пострадавших дорожные инциденты не уступают вооруженным конфликтам в других странах. Культура дорожного движения резко снизилась. Нужно принимать комплексные меры", - сказал Токаев во вторник на совещании в Алматы, посвященном вопросам социально-экономического развития казахстанского мегаполиса.

Президент напомнил, что накануне дал поручение внести в законодательство нормы, ужесточающие наказание за управление автотранспортными средствами после приема любых видов алкоголя в любых дозах, наркотиков и других психотропных веществ.

"Давайте всех нарушителей дорожного движения, людей, которые осознанно садятся за руль, находясь в алкогольном (опьянении - ИФ) или после принятия наркотиков и других психотропных веществ, сажать в тюрьмы. Это тяжкое преступление, направленное против законных прав наших граждан. (...) Нужно в зависимости от тяжести преступлений и проступков давать реальные сроки, накладывать большие штрафы, изымать транспортные средства, пожизненно лишать прав на вождение. По-другому уже нельзя", - заявил Токаев на совещании в Алматы.

В настоящее время за управление автомобилем в нетрезвом виде в Казахстане предусмотрена административная ответственность. Наказание составляет до 30 суток ареста и лишение водительских прав на срок до 10 лет.

В Казахстане водитель считается трезвым, если в его крови обнаружено менее 0,5 промилле, он отвечает на вопросы, ведет себя спокойно.