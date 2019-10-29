США собирают в середине ноября встречу стран антиигиловской коалиции на уровне глав МИД - госдеп

Внеочередная министерская встреча стран-участниц возглавляемой США международной коалиции по борьбе с ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка) пройдет 14 ноября в Вашингтоне, сообщил госдепартамент США.

По инициативе госсекретаря США Майкла Помпео в американской столице соберутся главы МИД так называемой "малой группы", в которую входят 23 страны.

"Министры обсудят дальнейшую стратегию борьбы с ИГИЛ после уничтожения Абу Бакра аль-Багдади (главаря ИГИЛ - ИФ) с упором на последнее развитие ситуации на северо-востоке Сирии и ее влияния на стабильность и безопасность в регионе", - отмечается в сообщении.

"США преисполнены решимости не допустить возрождения ИГИЛ в Сирии и Ираке и продолжат работать с глобальной коалицией с целью уничтожения остатков ИГИЛ и срыва глобальных амбиций группировки", - подчеркнул госдепартамент.