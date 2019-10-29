США собирают в середине ноября встречу стран антиигиловской коалиции на уровне глав МИД - госдеп

Внеочередная министерская встреча стран-участниц возглавляемой США международной коалиции по борьбе с ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка) пройдет 14 ноября в Вашингтоне, сообщил госдепартамент США.
По инициативе госсекретаря США Майкла Помпео в американской столице соберутся главы МИД так называемой "малой группы", в которую входят 23 страны.
"Министры обсудят дальнейшую стратегию борьбы с ИГИЛ после уничтожения Абу Бакра аль-Багдади (главаря ИГИЛ - ИФ) с упором на последнее развитие ситуации на северо-востоке Сирии и ее влияния на стабильность и безопасность в регионе", - отмечается в сообщении.
"США преисполнены решимости не допустить возрождения ИГИЛ в Сирии и Ираке и продолжат работать с глобальной коалицией с целью уничтожения остатков ИГИЛ и срыва глобальных амбиций группировки", - подчеркнул госдепартамент.
Турция демонстрирует решительную позицию в процессах, происходящих в мире и регионе – президент Азербайджана
Карабахский конфликт можно решить путем долгих и трудных переговоров – Совет Федерации РФ
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Власти Азербайджана по итогам 2019г ожидают профицит счета текущих операций на уровне 7,2% ВВП
AKIA закупит сельхозоборудование на 1 млн манатов
Казахстанская KEGOC сократила дивиденды за I полугодие на 16,5%, выплатит $45 млн
Альпинист из Непала побил мировой рекорд, покорив все "восьмитысячники" мира менее чем за семь месяцев
Американцы потратят $8,8 млрд на празднование Хэллоуина - исследование
Эксперты предсказали рост цен на туры в Турцию после введения "налога на проживание"
ИВ Агсу определилась с подрядчиком ремонта домов, пострадавших от землетрясения
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного здания в Габале
ГААД получит 2 млн манатов на строительство автомобильного моста на северо-западе Азербайджана
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
В Баку открылась выставка «Евгений Примаков: Человек и Политик»
Азербайджан принял участие в международной акции «Географический диктант»
В Азербайджане прошли мероприятия, посвященные связям с Россией
В Азербайджане в конце ноября пройдет международный форум в области электронной торговли
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго